Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway macht am Montagnachmittag Boden gut

Die Berkshire Hathaway-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 772'509,41 USD. In der Spitze gewann die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 774'380,77 USD. Bei 767'250,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 36 Berkshire Hathaway-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 806'102,81 USD. Mit einem Zuwachs von 4,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 698'027,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Berkshire Hathaway-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 08.08.2026 hat Berkshire Hathaway die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 17'868,00 USD gegenüber 8'601,00 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 101.81 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 92.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Berkshire Hathaway wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 02.11.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 33'247,81 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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