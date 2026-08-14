Berkshire Hathaway Aktie 912499 / US0846701086
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14.08.2026 20:27:13
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Freitagabend tiefer
Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Berkshire Hathaway-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 759'820,00 USD ab.
Um 20:26 Uhr fiel die Berkshire Hathaway-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 759'820,00 USD ab. Der Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 757'000,00 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 759'700,00 USD. Von der Berkshire Hathaway-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 38 Stück gehandelt.
Bei 806'102,81 USD erreichte der Titel am 11.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,09 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 23.04.2026 Kursverluste bis auf 698'027,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,13 Prozent.
Zuletzt erhielten Berkshire Hathaway-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Berkshire Hathaway liess sich am 08.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17'868,00 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Berkshire Hathaway ein EPS von 8'601,00 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 101.81 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Berkshire Hathaway einen Umsatz von 92.52 Mrd. USD eingefahren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 02.11.2026 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Berkshire Hathaway einen Gewinn von 32'681,10 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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