Berkshire Hathaway Aktie 912499 / US0846701086
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
14.08.2026 16:29:00
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 760'861,85 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Berkshire Hathaway nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,1 Prozent auf 760'861,85 USD. In der Spitze fiel die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 759'700,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 759'700,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 26 Berkshire Hathaway-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 806'102,81 USD. Mit einem Zuwachs von 5,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 698'027,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2026). Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 9,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem Berkshire Hathaway seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Berkshire Hathaway veröffentlichte am 08.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 17'868,00 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8'601,00 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Berkshire Hathaway mit einem Umsatz von insgesamt 101.81 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 92.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,04 Prozent gesteigert.
Berkshire Hathaway wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 02.11.2026 vorlegen.
Experten taxieren den Berkshire Hathaway-Gewinn für das Jahr 2026 auf 32'681,10 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie
Nach Buffett-Abschied: Michael Burry hält Berkshire Hathaway-Aktie nicht mehr für attraktive Anlage
Berkshire Hathaway mit starkem Quartal unter Greg Abel - Aktie gefragt
Berkshire Hathaway-Aktie: 13F-Filing voraus - Auf diese Aktien setzt Greg Abel
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. A
|
16:29
|Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Abend billiger (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Nach Buffett-Abschied: Michael Burry hält Berkshire Hathaway-Aktie nicht mehr für attraktive Anlage (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Berkshire Hathaway mit starkem Quartal unter Greg Abel - Aktie gefragt (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Berkshire Hathaway-Aktie: 13F-Filing voraus - Auf diese Aktien setzt Greg Abel (finanzen.ch)
|
14.07.26
|Berkshire Hathaway: Buffett spendet B-Aktien im grossen Stil - Gates-Stiftung erstmals aussen vor (finanzen.ch)
|
01.06.26
|Berkshire Hathaway wettet Milliarden auf den Häusermarkt: So entwickeln sich die Aktien nach Abels erstem Mega-Deal (finanzen.ch)
|
04.05.26
|Berkshire Hathaway-Aktie tiefer: So lief das erste Quartal unter Leitung von Greg Abel (finanzen.ch)