Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag tiefer

Die Aktionäre schickten das Papier von Berkshire Hathaway nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,1 Prozent auf 760'861,85 USD. In der Spitze fiel die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 759'700,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 759'700,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 26 Berkshire Hathaway-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 806'102,81 USD. Mit einem Zuwachs von 5,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 698'027,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2026). Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 9,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Berkshire Hathaway seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Berkshire Hathaway veröffentlichte am 08.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 17'868,00 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8'601,00 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Berkshire Hathaway mit einem Umsatz von insgesamt 101.81 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 92.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,04 Prozent gesteigert.

Berkshire Hathaway wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 02.11.2026 vorlegen.

Experten taxieren den Berkshire Hathaway-Gewinn für das Jahr 2026 auf 32'681,10 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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