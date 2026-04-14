Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’270 0.9%  SPI 18’650 1.1%  Dow 48’484 0.6%  DAX 24’044 1.3%  Euro 0.9212 0.0%  EStoxx50 5’985 1.4%  Gold 4’835 2.0%  Bitcoin 58’021 -0.7%  Dollar 0.7811 -0.3%  Öl 95.0 -3.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Swiss Re12688156Nestlé3886335Sika41879292Roche149905998Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Rheinmetall345850Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
UBS-Aktie: Fitch-Rating verbessert
Nebius-Aktie zieht klar an CoreWeave vorbei - Milliardeninvestitionen in KI sorgen für Druck
Credo Technology-Aktie steigt zweistellig: Übernahme von DustPhotonics sorgt für Kaufrausch
Wasserstoff-Aktien gefragt: ITM Power-Aktie profitiert von Millionenförderung - Plug Power und NEL ASA ziehen nach
Suche...

Berkshire Hathaway Aktie 912499 / US0846701086

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.04.2026 20:27:13

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway verliert am Dienstagabend

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway verliert am Dienstagabend

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Berkshire Hathaway-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 716'500,00 USD.

Berkshire Hathaway
559238.59 CHF -1.06%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr fiel die Berkshire Hathaway-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 716'500,00 USD ab. Die grössten Abgaben verzeichnete die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 714'468,11 USD. Bei 718'498,99 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 31 Berkshire Hathaway-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 812'855,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.05.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Berkshire Hathaway-Aktie 13,45 Prozent zulegen. Am 05.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 685'260,00 USD ab. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 4,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Berkshire Hathaway-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Berkshire Hathaway veröffentlichte am 28.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 13'349,00 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 13'695,00 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 94.23 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -0,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 94.92 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Berkshire Hathaway wird am 04.05.2026 gerechnet.

In der Berkshire Hathaway-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 30'985,61 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

Negativserie bei Berkshire Hathaway: Aktie mit acht roten Tagen am Stück

Buffetts Öl-Wette geht auf: Berkshire-Milliarden durch Iran-Krise

60 Jahre Führung: Die unglaubliche Bilanz von Warren Buffett bei Berkshire Hathaway


Bildquelle: ESB Professional / Shutterstock.com