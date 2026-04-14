Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway verliert am Dienstagabend

Um 20:26 Uhr fiel die Berkshire Hathaway-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 716'500,00 USD ab. Die grössten Abgaben verzeichnete die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 714'468,11 USD. Bei 718'498,99 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 31 Berkshire Hathaway-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 812'855,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.05.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Berkshire Hathaway-Aktie 13,45 Prozent zulegen. Am 05.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 685'260,00 USD ab. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 4,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Berkshire Hathaway-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Berkshire Hathaway veröffentlichte am 28.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 13'349,00 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 13'695,00 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 94.23 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -0,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 94.92 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Berkshire Hathaway wird am 04.05.2026 gerechnet.

In der Berkshire Hathaway-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 30'985,61 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

Negativserie bei Berkshire Hathaway: Aktie mit acht roten Tagen am Stück

Buffetts Öl-Wette geht auf: Berkshire-Milliarden durch Iran-Krise

60 Jahre Führung: Die unglaubliche Bilanz von Warren Buffett bei Berkshire Hathaway