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13.11.2026 16:29:00
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Das Papier von Berkshire Hathaway legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 886'662,30 USD.
Das Papier von Berkshire Hathaway konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 886'662,30 USD. In der Spitze legte die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 891'603,21 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 887'875,00 USD. Zuletzt wurden via New York 17 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.
Am 12.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 894'950,00 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Berkshire Hathaway-Aktie derzeit noch 0,93 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.04.2026 (698'027,00 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Berkshire Hathaway-Aktie mit einem Verlust von 21,27 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Berkshire Hathaway-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Berkshire Hathaway am 07.11.2026. Berkshire Hathaway hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 15'502,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 21'413,00 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Berkshire Hathaway mit einem Umsatz von insgesamt 105.65 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 94.97 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 11,24 Prozent gesteigert.
Die Berkshire Hathaway-Bilanz für Q4 2026 wird am 22.02.2027 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 33'661,83 USD je Berkshire Hathaway-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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