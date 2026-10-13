Berkshire Hathaway Aktie 912499 / US0846701086
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13.10.2026 16:29:00
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Zuletzt sprang die Berkshire Hathaway-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 778'206,84 USD zu.
Um 16:28 Uhr wies die Berkshire Hathaway-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 778'206,84 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Berkshire Hathaway-Aktie sogar auf 782'668,03 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 779'000,01 USD. Zuletzt wechselten via New York 19 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 806'102,81 USD. Dieser Kurs wurde am 11.08.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Berkshire Hathaway-Aktie derzeit noch 3,58 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 698'027,00 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Berkshire Hathaway-Aktie 11,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem Berkshire Hathaway seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 08.08.2026 legte Berkshire Hathaway die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 17'868,00 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway 8'601,00 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 101.81 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 92.52 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Berkshire Hathaway wird am 02.11.2026 gerechnet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 33'459,65 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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