Berkshire Hathaway Aktie 912499 / US0846701086
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13.08.2026 16:29:00
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Berkshire Hathaway-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 762'275,86 USD.
Die Berkshire Hathaway-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 762'275,86 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bisher bei 761'212,30 USD. Bei 764'115,21 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 10 Berkshire Hathaway-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 11.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 806'102,81 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 5,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.04.2026 (698'027,00 USD). Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 9,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Berkshire Hathaway-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Berkshire Hathaway am 08.08.2026. Das EPS wurde auf 17'868,00 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8'601,00 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 101.81 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 92.52 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2026 veröffentlicht.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 32'681,10 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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