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12.11.2026 16:29:00
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Zuletzt ging es für das Berkshire Hathaway-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 889'414,09 USD.
Die Berkshire Hathaway-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 889'414,09 USD. Die Berkshire Hathaway-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 894'950,00 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 888'000,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23 Berkshire Hathaway-Aktien.
Am 12.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 894'950,00 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,62 Prozent hinzugewinnen. Bei 698'027,00 USD erreichte der Anteilsschein am 23.04.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Berkshire Hathaway-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Berkshire Hathaway am 07.11.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15'502,00 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Berkshire Hathaway ein EPS von 21'413,00 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 105.65 Mrd. USD gegenüber 94.97 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Voraussichtlich am 22.02.2027 dürfte Berkshire Hathaway Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Berkshire Hathaway einen Gewinn von 33'661,83 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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