Berkshire Hathaway Aktie 912499 / US0846701086
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12.10.2026 20:27:13
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Abend mit Kursplus
Die Aktie von Berkshire Hathaway zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Berkshire Hathaway-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 775'276,36 USD nach oben.
Um 20:26 Uhr stieg die Berkshire Hathaway-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 775'276,36 USD. Der Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 777'000,00 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 773'392,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 18 Berkshire Hathaway-Aktien.
Bei 806'102,81 USD erreichte der Titel am 11.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,98 Prozent hinzugewinnen. Am 23.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 698'027,00 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Berkshire Hathaway-Aktie derzeit noch 9,96 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Berkshire Hathaway-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Berkshire Hathaway veröffentlichte am 08.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 17'868,00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 8'601,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 101.81 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 92.52 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Berkshire Hathaway am 02.11.2026 vorlegen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Berkshire Hathaway einen Gewinn von 33'459,65 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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