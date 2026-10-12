Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway verteuert sich am Montagnachmittag

Um 16:28 Uhr sprang die Berkshire Hathaway-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 776'500,00 USD zu. In der Spitze legte die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 776'500,00 USD zu. Bei 773'392,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Berkshire Hathaway-Aktien beläuft sich auf 9 Stück.

Bei einem Wert von 806'102,81 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2026). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,81 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.04.2026 bei 698'027,00 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Berkshire Hathaway-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 08.08.2026 äusserte sich Berkshire Hathaway zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 17'868,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 8'601,00 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 101.81 Mrd. USD – ein Plus von 10,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Berkshire Hathaway 92.52 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 02.11.2026 dürfte Berkshire Hathaway Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Berkshire Hathaway-Gewinn in Höhe von 33'459,65 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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