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12.08.2026 20:27:13

Berkshire Hathaway Aktie News: Anleger schicken Berkshire Hathaway am Mittwochabend auf rotes Terrain

Berkshire Hathaway Aktie News: Anleger schicken Berkshire Hathaway am Mittwochabend auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Berkshire Hathaway. Zuletzt fiel die Berkshire Hathaway-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 764'904,13 USD ab.

Berkshire Hathaway
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Das Papier von Berkshire Hathaway gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 764'904,13 USD abwärts. Die Berkshire Hathaway-Aktie gab in der Spitze bis auf 762'630,86 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 767'300,00 USD. Bisher wurden heute 52 Berkshire Hathaway-Aktien gehandelt.

Am 11.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 806'102,81 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,39 Prozent hinzugewinnen. Am 23.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 698'027,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 8,74 Prozent könnte die Berkshire Hathaway-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Berkshire Hathaway-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 08.08.2026 hat Berkshire Hathaway in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 17'868,00 USD. Im letzten Jahr hatte Berkshire Hathaway einen Gewinn von 8'601,00 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,04 Prozent auf 101.81 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 92.52 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 02.11.2026 dürfte Berkshire Hathaway Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 32'681,10 USD je Berkshire Hathaway-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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