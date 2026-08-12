Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag tiefer

Die Berkshire Hathaway-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 766'750,00 USD abwärts. Die Berkshire Hathaway-Aktie sank bis auf 766'750,00 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 767'300,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9 Berkshire Hathaway-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 806'102,81 USD. Dieser Kurs wurde am 11.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Berkshire Hathaway-Aktie. Bei 698'027,00 USD fiel das Papier am 23.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,96 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Berkshire Hathaway-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Berkshire Hathaway 0,000 USD aus. Am 08.08.2026 lud Berkshire Hathaway zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17'868,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway 8'601,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Berkshire Hathaway hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 101.81 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 92.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Berkshire Hathaway dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 02.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 32'681,10 USD je Aktie in den Berkshire Hathaway-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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