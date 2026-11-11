|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.11.2026 16:29:00
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Aktionäre schickten das Papier von Berkshire Hathaway nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 867'964,83 USD.
Die Berkshire Hathaway-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 867'964,83 USD abwärts. In der Spitze büsste die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 866'983,10 USD ein. Bei 867'698,28 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 11 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.
Am 10.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 879'000,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Berkshire Hathaway-Aktie mit einem Kursplus von 1,27 Prozent wieder erreichen. Bei 698'027,00 USD fiel das Papier am 23.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie liegt somit 24,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Berkshire Hathaway am 07.11.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 15'502,00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 21'413,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Berkshire Hathaway 105.65 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 94.97 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 22.02.2027 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Berkshire Hathaway einen Gewinn von 33'661,83 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie
Berkshire Hathaway-Aktie fester: Mehr Umsatz - Gewinn sinkt jedoch
S&P 500: Experte sieht 10-Prozent-Rally - mit Schlüsselrolle für den Ölpreis
Berkshire Hathaway greift bei dieser Aktie zu – sollten Anleger folgen?
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. A
Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. A
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit neuem Rekordhoch -- DAX nach Rekord stabil - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklimmen am Donnerstag neue Rekordhochs. An den US-Börsen zeigt sich ein schwächerer Handel. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.