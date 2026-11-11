Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Berkshire Hathaway-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 867'964,83 USD abwärts. In der Spitze büsste die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 866'983,10 USD ein. Bei 867'698,28 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wurden via New York 11 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.

Am 10.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 879'000,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Berkshire Hathaway-Aktie mit einem Kursplus von 1,27 Prozent wieder erreichen. Bei 698'027,00 USD fiel das Papier am 23.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie liegt somit 24,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Berkshire Hathaway am 07.11.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 15'502,00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 21'413,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Berkshire Hathaway 105.65 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 94.97 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 22.02.2027 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Berkshire Hathaway einen Gewinn von 33'661,83 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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