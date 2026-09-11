Berkshire Hathaway Aktie 912499 / US0846701086
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11.09.2026 16:29:00
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway tritt am Nachmittag auf der Stelle
Die Aktie von Berkshire Hathaway zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Bei der Berkshire Hathaway-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 761'627,10 USD.
Die Berkshire Hathaway-Aktie kam im New York-Handel um 16:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 761'627,10 USD. Zwischenzeitlich stieg die Berkshire Hathaway-Aktie sogar auf 763'464,49 USD. In der Spitze fiel die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 760'884,45 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 761'985,00 USD. Bisher wurden heute 15 Berkshire Hathaway-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (806'102,81 USD) erklomm das Papier am 11.08.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie. Am 23.04.2026 gab der Anteilsschein bis auf 698'027,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie liegt somit 9,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Berkshire Hathaway-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 08.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 17'868,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 8'601,00 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Berkshire Hathaway 101.81 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 92.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2026 terminiert.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 33'247,81 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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