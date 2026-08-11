Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway gibt am Dienstagabend ab

Um 20:26 Uhr fiel die Berkshire Hathaway-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 779'768,99 USD ab. Der Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 778'225,00 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 790'749,95 USD. Zuletzt wechselten 36 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (806'102,81 USD) erklomm das Papier am 10.08.2026. 3,38 Prozent Plus fehlen der Berkshire Hathaway-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 695'925,10 USD. Dieser Wert wurde am 12.08.2025 erreicht. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 12,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Berkshire Hathaway-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Berkshire Hathaway liess sich am 08.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 17'868,00 USD, nach 8'601,00 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 101.81 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 92.52 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Berkshire Hathaway am 02.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 32'681,10 USD je Berkshire Hathaway-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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