Berkshire Hathaway Aktie 912499 / US0846701086
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.08.2026 20:27:13
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway gibt am Dienstagabend ab
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 779'768,99 USD ab.
Um 20:26 Uhr fiel die Berkshire Hathaway-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,8 Prozent auf 779'768,99 USD ab. Der Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 778'225,00 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 790'749,95 USD. Zuletzt wechselten 36 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (806'102,81 USD) erklomm das Papier am 10.08.2026. 3,38 Prozent Plus fehlen der Berkshire Hathaway-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 695'925,10 USD. Dieser Wert wurde am 12.08.2025 erreicht. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 12,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Berkshire Hathaway-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Berkshire Hathaway liess sich am 08.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 17'868,00 USD, nach 8'601,00 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 101.81 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 92.52 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Berkshire Hathaway am 02.11.2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 32'681,10 USD je Berkshire Hathaway-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie
Berkshire Hathaway mit starkem Quartal unter Greg Abel - Aktie gefragt
Berkshire Hathaway-Aktie: 13F-Filing voraus - Auf diese Aktien setzt Greg Abel
Alphabet-Aktie: So steuerte Warren Buffett den Milliarden-Dollar-Einstieg selbst
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. A
Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. A
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen leichter -- SMI nach neuem Rekord letztlich schwächer -- DAX beendet Handel nach Allzeithoch fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am zweiten Handelstag der Woche unentschlossen. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte unterdessen Gewinne. An der Wall Street sind rote Vorzeichen zu sehen. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.