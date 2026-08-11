Berkshire Hathaway Aktie News: Anleger schicken Berkshire Hathaway am Dienstagnachmittag auf rotes Terrain

Die Berkshire Hathaway-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 785'784,78 USD nach. Im Tief verlor die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 783'957,48 USD. Bei 790'749,95 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 24 Berkshire Hathaway-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (806'102,81 USD) erklomm das Papier am 10.08.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Berkshire Hathaway-Aktie somit 2,52 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 695'925,10 USD. Dieser Wert wurde am 12.08.2025 erreicht. Mit Abgaben von 11,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Berkshire Hathaway-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 08.08.2026 hat Berkshire Hathaway die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 17'868,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 8'601,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Berkshire Hathaway im vergangenen Quartal 101.81 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Berkshire Hathaway 92.52 Mrd. USD umsetzen können.

Die Berkshire Hathaway-Bilanz für Q3 2026 wird am 02.11.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Berkshire Hathaway ein EPS in Höhe von 32'681,10 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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