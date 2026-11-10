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10.11.2026 16:29:00
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway gewinnt am Dienstagnachmittag an Boden
Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 865'839,74 USD zu.
Um 16:28 Uhr wies die Berkshire Hathaway-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 865'839,74 USD nach oben. Die Berkshire Hathaway-Aktie zog in der Spitze bis auf 868'000,00 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 863'000,00 USD. Bisher wurden via New York 14 Berkshire Hathaway-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.11.2026 bei 878'314,85 USD. Gewinne von 1,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 23.04.2026 Kursverluste bis auf 698'027,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Berkshire Hathaway-Aktie mit einem Verlust von 19,38 Prozent wieder erreichen.
Nachdem Berkshire Hathaway seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Berkshire Hathaway am 07.11.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15'502,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway 21'413,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Berkshire Hathaway 105.65 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 94.97 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Berkshire Hathaway wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 22.02.2027 vorlegen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Berkshire Hathaway-Gewinn in Höhe von 33'661,83 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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