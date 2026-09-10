Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway verteidigt Stellung am Donnerstagabend

Die Berkshire Hathaway-Aktie zeigte sich um 20:26 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 758'941,71 USD. Die Berkshire Hathaway-Aktie zog in der Spitze bis auf 764'750,00 USD an. Das Tagestief markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 757'471,35 USD. Mit einem Wert von 759'715,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 30 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (806'102,81 USD) erklomm das Papier am 11.08.2026. Der derzeitige Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie liegt somit 5,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.04.2026 bei 698'027,00 USD. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 8,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Berkshire Hathaway-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Berkshire Hathaway am 08.08.2026. In Sachen EPS wurden 17'868,00 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Berkshire Hathaway 8'601,00 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Berkshire Hathaway in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 101.81 Mrd. USD im Vergleich zu 92.52 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 02.11.2026 dürfte Berkshire Hathaway Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Berkshire Hathaway-Gewinn für das Jahr 2026 auf 33'247,81 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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