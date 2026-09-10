Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway zieht am Nachmittag an

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Berkshire Hathaway zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 762'000,00 USD. Zwischenzeitlich stieg die Berkshire Hathaway-Aktie sogar auf 764'750,00 USD. Bei 759'715,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 7 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.

Bei 806'102,81 USD markierte der Titel am 11.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie. Bei einem Wert von 698'027,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Berkshire Hathaway-Aktie. Am 08.08.2026 hat Berkshire Hathaway in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 17'868,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 8'601,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 101.81 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway 92.52 Mrd. USD umgesetzt.

Berkshire Hathaway wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 02.11.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Berkshire Hathaway im Jahr 2026 33'247,81 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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