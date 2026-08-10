Berkshire Hathaway Aktie 912499 / US0846701086
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
10.08.2026 20:27:13
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Abend mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Berkshire Hathaway-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 793'313,42 USD.
Die Berkshire Hathaway-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 793'313,42 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 806'102,81 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 783'325,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 86 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.
Bei 806'102,81 USD markierte der Titel am 10.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 1,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 694'750,00 USD. Dieser Wert wurde am 09.08.2025 erreicht. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 14,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nachdem Berkshire Hathaway seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Berkshire Hathaway liess sich am 02.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Berkshire Hathaway hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7'027,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8'601,00 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 93.68 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 92.52 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Berkshire Hathaway wird am 02.11.2026 gerechnet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 32'021,92 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie
Berkshire Hathaway-Aktie: 13F-Filing voraus - Auf diese Aktien setzt Greg Abel
Alphabet-Aktie: So steuerte Warren Buffett den Milliarden-Dollar-Einstieg selbst
Warnung für Anleger - Buffett-Indikator auf historisch riskantem Niveau
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. A
|
10.08.26
|Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Abend mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Montagnachmittag gefragt (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Berkshire Hathaway-Aktie: 13F-Filing voraus - Auf diese Aktien setzt Greg Abel (finanzen.ch)
|
14.07.26
|Berkshire Hathaway: Buffett spendet B-Aktien im grossen Stil - Gates-Stiftung erstmals aussen vor (finanzen.ch)
|
01.06.26
|Berkshire Hathaway wettet Milliarden auf den Häusermarkt: So entwickeln sich die Aktien nach Abels erstem Mega-Deal (finanzen.ch)
|
04.05.26
|Berkshire Hathaway-Aktie tiefer: So lief das erste Quartal unter Leitung von Greg Abel (finanzen.ch)
|
01.05.26
|Ausblick: Berkshire Hathaway verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.03.26
|Negativserie bei Berkshire Hathaway: Aktie mit acht roten Tagen am Stück (finanzen.ch)
Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. A
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert --US-Börsen schliessen mit moderaten Verlusten -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen gaben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.