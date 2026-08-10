Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Abend mit grünen Vorzeichen

Die Berkshire Hathaway-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 793'313,42 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 806'102,81 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 783'325,00 USD. Zuletzt wechselten via New York 86 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.

Bei 806'102,81 USD markierte der Titel am 10.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 1,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 694'750,00 USD. Dieser Wert wurde am 09.08.2025 erreicht. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 14,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Berkshire Hathaway seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Berkshire Hathaway liess sich am 02.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Berkshire Hathaway hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7'027,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8'601,00 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 93.68 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 92.52 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Berkshire Hathaway wird am 02.11.2026 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 32'021,92 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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