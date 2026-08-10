Berkshire Hathaway Aktie 912499 / US0846701086
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10.08.2026 16:29:00
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Montagnachmittag gefragt
Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Berkshire Hathaway-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 803'588,66 USD.
Die Berkshire Hathaway-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 3,0 Prozent auf 803'588,66 USD. Die Berkshire Hathaway-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 806'102,81 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 783'325,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 44 Berkshire Hathaway-Aktien.
Am 10.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 806'102,81 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Berkshire Hathaway-Aktie derzeit noch 0,31 Prozent Luft nach oben. Am 09.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 694'750,00 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,54 Prozent.
Zuletzt erhielten Berkshire Hathaway-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 02.05.2026 hat Berkshire Hathaway in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 7'027,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 8'601,00 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 93.68 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 92.52 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Voraussichtlich am 02.11.2026 dürfte Berkshire Hathaway Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Berkshire Hathaway ein EPS in Höhe von 32'021,92 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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