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09.11.2026 20:27:13
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Abend in Grün
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 861'755,55 USD.
Die Berkshire Hathaway-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 861'755,55 USD. Bei 861'755,55 USD erreichte die Berkshire Hathaway-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 856'000,00 USD. Der Tagesumsatz der Berkshire Hathaway-Aktie belief sich zuletzt auf 47 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.11.2026 bei 878'314,85 USD. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 1,89 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 698'027,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Berkshire Hathaway-Aktie 23,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Berkshire Hathaway-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 07.11.2026 äusserte sich Berkshire Hathaway zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15'502,00 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Berkshire Hathaway ein EPS von 21'413,00 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 105.65 Mrd. USD gegenüber 94.97 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Berkshire Hathaway am 22.02.2027 vorlegen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 33'740,73 USD je Berkshire Hathaway-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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