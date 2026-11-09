Berkshire Hathaway Aktie News: Anleger schicken Berkshire Hathaway am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Berkshire Hathaway-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 854'864,14 USD ab. Im Tief verlor die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 852'681,52 USD. Bei 856'000,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 18 Berkshire Hathaway-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.11.2026 markierte das Papier bei 878'314,85 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie ist somit 2,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.04.2026 bei 698'027,00 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Berkshire Hathaway-Aktie 22,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Berkshire Hathaway-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Berkshire Hathaway am 07.11.2026 vor. Das EPS lag bei 15'502,00 USD. Im letzten Jahr hatte Berkshire Hathaway einen Gewinn von 21'413,00 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Berkshire Hathaway im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 105.65 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 94.97 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Berkshire Hathaway wird am 22.02.2027 gerechnet.

Experten taxieren den Berkshire Hathaway-Gewinn für das Jahr 2026 auf 33'740,73 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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