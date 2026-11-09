|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
09.11.2026 16:29:00
Berkshire Hathaway Aktie News: Anleger schicken Berkshire Hathaway am Nachmittag auf rotes Terrain
Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Berkshire Hathaway gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 854'864,14 USD abwärts.
Die Berkshire Hathaway-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 854'864,14 USD ab. Im Tief verlor die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 852'681,52 USD. Bei 856'000,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 18 Berkshire Hathaway-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 06.11.2026 markierte das Papier bei 878'314,85 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie ist somit 2,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.04.2026 bei 698'027,00 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Berkshire Hathaway-Aktie 22,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Berkshire Hathaway-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Berkshire Hathaway am 07.11.2026 vor. Das EPS lag bei 15'502,00 USD. Im letzten Jahr hatte Berkshire Hathaway einen Gewinn von 21'413,00 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Berkshire Hathaway im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,24 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 105.65 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 94.97 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Berkshire Hathaway wird am 22.02.2027 gerechnet.
Experten taxieren den Berkshire Hathaway-Gewinn für das Jahr 2026 auf 33'740,73 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie
S&P 500: Experte sieht 10-Prozent-Rally - mit Schlüsselrolle für den Ölpreis
Berkshire Hathaway greift bei dieser Aktie zu – sollten Anleger folgen?
Dividendenaktien im Check: Fünf Kriterien für langfristige Anleger
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. A
Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. A
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI im Plus -- DAX legt kräftig zu -- US-Börsen ziehen an -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex deutlich ansteigt. Die US-Börsen legen zum Wochenstart kräftig zu. Die Börsen in Asien verbuchten am Montag mehrheitlich Gewinne.