Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway legt am Abend zu

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 773'349,58 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 774'750,00 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 767'199,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 54 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 806'102,81 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie ist somit 4,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.04.2026 (698'027,00 USD). Mit einem Kursverlust von 9,74 Prozent würde die Berkshire Hathaway-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Berkshire Hathaway-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Berkshire Hathaway liess sich am 08.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 17'868,00 USD gegenüber 8'601,00 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,04 Prozent auf 101.81 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 92.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 02.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Berkshire Hathaway im Jahr 2026 33'394,65 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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