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09.10.2026 16:29:00

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway gewinnt am Freitagnachmittag

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway gewinnt am Freitagnachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Berkshire Hathaway. Im New York-Handel gewannen die Berkshire Hathaway-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Berkshire Hathaway
642339.05 CHF 1.57%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr stieg die Berkshire Hathaway-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 772'399,26 USD. Zwischenzeitlich stieg die Berkshire Hathaway-Aktie sogar auf 772'399,26 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 767'199,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 17 Berkshire Hathaway-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2026 auf bis zu 806'102,81 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie ist somit 4,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 23.04.2026 Kursverluste bis auf 698'027,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 9,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Berkshire Hathaway-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 08.08.2026 hat Berkshire Hathaway in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 17'868,00 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8'601,00 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 101.81 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway 92.52 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 02.11.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 33'394,65 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com
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