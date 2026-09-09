Berkshire Hathaway Aktie 912499 / US0846701086
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09.09.2026 20:27:13
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway steigt am Mittwochabend
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Berkshire Hathaway. Das Papier von Berkshire Hathaway konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 762'795,01 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die Berkshire Hathaway-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 762'795,01 USD. Zwischenzeitlich stieg die Berkshire Hathaway-Aktie sogar auf 764'068,84 USD. Bei 758'000,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 30 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 806'102,81 USD. Dieser Kurs wurde am 11.08.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie. Bei 698'027,00 USD erreichte der Anteilsschein am 23.04.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Berkshire Hathaway-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Berkshire Hathaway veröffentlichte am 08.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 17'868,00 USD. Im letzten Jahr hatte Berkshire Hathaway einen Gewinn von 8'601,00 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Berkshire Hathaway im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 101.81 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 92.52 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Berkshire Hathaway dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 02.11.2026 präsentieren.
Experten taxieren den Berkshire Hathaway-Gewinn für das Jahr 2026 auf 33'247,81 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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