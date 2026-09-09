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09.09.2026 16:29:00

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Berkshire Hathaway-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 756'834,20 USD nach.

Berkshire Hathaway
615501.83 CHF 0.76%
Kaufen Verkaufen

Die Berkshire Hathaway-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 756'834,20 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bisher bei 753'568,48 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 758'000,00 USD. Der Tagesumsatz der Berkshire Hathaway-Aktie belief sich zuletzt auf 9 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 806'102,81 USD. Mit einem Zuwachs von 6,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 698'027,00 USD am 23.04.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Berkshire Hathaway-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Berkshire Hathaway liess sich am 08.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 17'868,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway 8'601,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 101.81 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 92.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Berkshire Hathaway wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 02.11.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Berkshire Hathaway im Jahr 2026 33'247,81 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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