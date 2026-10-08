Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway schiebt sich am Donnerstagabend vor

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 767'686,94 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Berkshire Hathaway-Aktie bisher bei 768'250,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 759'100,02 USD. Der Tagesumsatz der Berkshire Hathaway-Aktie belief sich zuletzt auf 58 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 806'102,81 USD erreichte der Titel am 11.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,00 Prozent hinzugewinnen. Am 23.04.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 698'027,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 9,07 Prozent würde die Berkshire Hathaway-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Berkshire Hathaway-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Berkshire Hathaway am 08.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17'868,00 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Berkshire Hathaway ein EPS von 8'601,00 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 101.81 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 92.52 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 02.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Berkshire Hathaway-Gewinn in Höhe von 33'247,72 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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