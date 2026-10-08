Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Berkshire Hathaway zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 763'755,47 USD. Der Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 764'990,00 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 759'100,02 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 31 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (806'102,81 USD) erklomm das Papier am 11.08.2026. Derzeit notiert die Berkshire Hathaway-Aktie damit 5,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 698'027,00 USD ab. Abschläge von 8,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Berkshire Hathaway seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 08.08.2026 legte Berkshire Hathaway die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 17'868,00 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8'601,00 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Berkshire Hathaway 101.81 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 92.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Berkshire Hathaway wird am 02.11.2026 gerechnet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Berkshire Hathaway ein EPS in Höhe von 33'247,72 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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