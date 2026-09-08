Berkshire Hathaway Aktie 912499 / US0846701086
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08.09.2026 16:29:00
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag mit roten Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 757'587,67 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 757'587,67 USD. Die Berkshire Hathaway-Aktie gab in der Spitze bis auf 752'279,51 USD nach. Bei 754'100,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 22 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 806'102,81 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie. Am 23.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 698'027,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie 7,86 Prozent sinken.
Berkshire Hathaway-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Berkshire Hathaway am 08.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 17'868,00 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Berkshire Hathaway ein EPS von 8'601,00 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Berkshire Hathaway in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 101.81 Mrd. USD im Vergleich zu 92.52 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Berkshire Hathaway dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 02.11.2026 präsentieren.
Experten taxieren den Berkshire Hathaway-Gewinn für das Jahr 2026 auf 33'247,81 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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