Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Mittwochnachmittag mit stabiler Tendenz

Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der Berkshire Hathaway-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 758'225,02 USD. Die Berkshire Hathaway-Aktie zog in der Spitze bis auf 760'354,71 USD an. Zwischenzeitlich weitete die Berkshire Hathaway-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 757'102,00 USD aus. Bei 757'102,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Berkshire Hathaway-Aktie belief sich zuletzt auf 14 Aktien.

Am 11.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 806'102,81 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie ist somit 6,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 698'027,00 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,94 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Berkshire Hathaway-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Berkshire Hathaway am 08.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 17'868,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8'601,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 101.81 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway 92.52 Mrd. USD umgesetzt.

Am 02.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Berkshire Hathaway im Jahr 2026 33'247,72 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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