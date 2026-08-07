Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 782'023,31 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bisher bei 780'000,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 780'300,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 11 Berkshire Hathaway-Aktien.

Am 06.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 788'043,94 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 0,77 Prozent Plus fehlen der Berkshire Hathaway-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.08.2025 Kursverluste bis auf 693'057,07 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Berkshire Hathaway seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Berkshire Hathaway gewährte am 02.05.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 7'027,00 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8'601,00 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 93.68 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 92.52 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 02.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Berkshire Hathaway-Gewinn für das Jahr 2026 auf 31'275,69 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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