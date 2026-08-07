Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’037 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9344 -0.1%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’342 2.4%  Bitcoin 52’459 0.5%  Dollar 0.8079 -0.6%  Öl 82.1 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Amrize143013422Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Sandoz124359842Rheinmetall345850Swiss Re12688156Sika41879292SpaceX156888148
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
KW 32: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
KI-Boom auf Kredit: Goldman und JPMorgan bauen neue Milliarden-Wetten
Neuausrichtung bei BitMine: Vom Bitcoin-Miner zum Ethereum-Riesen
Den WhatsApp-Account endgültig löschen - das gilt es zu beachten
KI-Boom oder Gewinnblase? Die Wall Street ist tief gespalten
Suche...
Plus500 Depot

Berkshire Hathaway Aktie 912499 / US0846701086

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.08.2026 16:29:00

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Berkshire Hathaway-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 782'023,31 USD.

Berkshire Hathaway
628508.05 CHF -0.25%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 782'023,31 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bisher bei 780'000,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 780'300,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 11 Berkshire Hathaway-Aktien.

Am 06.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 788'043,94 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 0,77 Prozent Plus fehlen der Berkshire Hathaway-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.08.2025 Kursverluste bis auf 693'057,07 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Berkshire Hathaway seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Berkshire Hathaway gewährte am 02.05.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 7'027,00 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 8'601,00 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 93.68 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 92.52 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 02.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Berkshire Hathaway-Gewinn für das Jahr 2026 auf 31'275,69 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

Berkshire Hathaway-Aktie: 13F-Filing voraus - Auf diese Aktien setzt Greg Abel

Alphabet-Aktie: So steuerte Warren Buffett den Milliarden-Dollar-Einstieg selbst

Warnung für Anleger - Buffett-Indikator auf historisch riskantem Niveau


Bildquelle: Lotus_studio / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf

Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. A

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten