Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Abend mit Aufschlag

Um 20:26 Uhr sprang die Berkshire Hathaway-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 862'300,00 USD zu. Die Berkshire Hathaway-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 862'300,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 843'280,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 40 Berkshire Hathaway-Aktien.

Am 05.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 878'314,85 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Berkshire Hathaway-Aktie somit 1,82 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.04.2026 bei 698'027,00 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Berkshire Hathaway-Aktie mit einem Verlust von 19,05 Prozent wieder erreichen.

Berkshire Hathaway-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Berkshire Hathaway am 08.08.2026. Es stand ein EPS von 17'868,00 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Berkshire Hathaway noch ein Gewinn pro Aktie von 21'413,00 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 101.81 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 94.97 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 07.11.2026 dürfte Berkshire Hathaway Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Berkshire Hathaway-Aktie in Höhe von 33'507,91 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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