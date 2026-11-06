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06.11.2026 16:29:00
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 850'486,60 USD.
Die Berkshire Hathaway-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 850'486,60 USD. Zwischenzeitlich weitete die Berkshire Hathaway-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 843'280,00 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 843'280,00 USD. Bisher wurden heute 25 Berkshire Hathaway-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.11.2026 bei 878'314,85 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,27 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Berkshire Hathaway-Aktie. Am 23.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 698'027,00 USD ab. Mit Abgaben von 17,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Berkshire Hathaway 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Berkshire Hathaway liess sich am 08.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Berkshire Hathaway hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 17'868,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 21'413,00 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 101.81 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Berkshire Hathaway 94.97 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Berkshire Hathaway am 07.11.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 33'507,91 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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