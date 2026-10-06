Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway gewinnt am Abend an Fahrt

Im New York-Handel gewannen die Berkshire Hathaway-Papiere um 20:26 Uhr 0,4 Prozent. Die Berkshire Hathaway-Aktie zog in der Spitze bis auf 763'000,00 USD an. Den New York-Handel startete das Papier bei 760'000,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 32 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.

Am 11.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 806'102,81 USD. Gewinne von 6,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 23.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 698'027,00 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Berkshire Hathaway-Aktie derzeit noch 8,05 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Berkshire Hathaway-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Berkshire Hathaway am 08.08.2026. Berkshire Hathaway hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 17'868,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8'601,00 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 101.81 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 92.52 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Berkshire Hathaway wird am 02.11.2026 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Berkshire Hathaway im Jahr 2026 33'247,72 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

Dividendenaktien im Check: Fünf Kriterien für langfristige Anleger

Nach AMD-Rekord: Diese Aktien sind die nächsten Billionen-Kandidaten

Droht der Crash? Warum die Börsenhistorie dagegen spricht