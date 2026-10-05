Berkshire Hathaway Aktie 912499 / US0846701086
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05.10.2026 16:29:00
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag nahezu unbewegt
Wenig Veränderung zeigt am Montagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Zum Vortag unverändert notierte die Berkshire Hathaway-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 755'320,00 USD.
Mit einem Wert von 755'320,00 USD bewegte sich die Berkshire Hathaway-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 755'320,00 USD. In der Spitze fiel die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 752'779,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 752'779,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 5 Berkshire Hathaway-Aktien.
Am 11.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 806'102,81 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Berkshire Hathaway-Aktie. Am 23.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 698'027,00 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Berkshire Hathaway-Aktie mit einem Verlust von 7,59 Prozent wieder erreichen.
Für Berkshire Hathaway-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Berkshire Hathaway am 08.08.2026 vor. In Sachen EPS wurden 17'868,00 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Berkshire Hathaway 8'601,00 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 101.81 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 10,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 92.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Berkshire Hathaway dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 02.11.2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 33'247,72 USD je Berkshire Hathaway-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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