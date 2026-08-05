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05.08.2026 20:27:13

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway tendiert am Abend nahe Vortagesschluss

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway tendiert am Abend nahe Vortagesschluss

Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 773'769,93 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Berkshire Hathaway
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Die Berkshire Hathaway-Aktie wies um 20:26 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 773'769,93 USD. Der Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 778'000,00 USD zu. Die Berkshire Hathaway-Aktie gab in der Spitze bis auf 769'998,00 USD nach. Bei 776'756,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20 Berkshire Hathaway-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 779'751,30 USD erreichte der Titel am 04.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,77 Prozent könnte die Berkshire Hathaway-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 693'057,07 USD fiel das Papier am 08.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 10,43 Prozent könnte die Berkshire Hathaway-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Berkshire Hathaway-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Berkshire Hathaway am 02.05.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7'027,00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 8'601,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 93.68 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 92.52 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 02.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Berkshire Hathaway ein EPS in Höhe von 31'275,69 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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