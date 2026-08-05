Berkshire Hathaway Aktie 912499 / US0846701086
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
05.08.2026 20:27:13
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway tendiert am Abend nahe Vortagesschluss
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 773'769,93 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.
Die Berkshire Hathaway-Aktie wies um 20:26 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 773'769,93 USD. Der Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 778'000,00 USD zu. Die Berkshire Hathaway-Aktie gab in der Spitze bis auf 769'998,00 USD nach. Bei 776'756,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20 Berkshire Hathaway-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 779'751,30 USD erreichte der Titel am 04.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,77 Prozent könnte die Berkshire Hathaway-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 693'057,07 USD fiel das Papier am 08.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 10,43 Prozent könnte die Berkshire Hathaway-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten Berkshire Hathaway-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Berkshire Hathaway am 02.05.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 7'027,00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 8'601,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 93.68 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 92.52 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 02.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Berkshire Hathaway ein EPS in Höhe von 31'275,69 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie
Alphabet-Aktie: So steuerte Warren Buffett den Milliarden-Dollar-Einstieg selbst
Warnung für Anleger - Buffett-Indikator auf historisch riskantem Niveau
Warren Buffetts Mahnung vor "Zockerei": Warum sie gerade jetzt wieder brandaktuell ist
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. A
|
16:29
|Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway verzeichnet am Freitagnachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway tendiert am Abend nahe Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
14.07.26
|Berkshire Hathaway: Buffett spendet B-Aktien im grossen Stil - Gates-Stiftung erstmals aussen vor (finanzen.ch)
|
01.06.26
|Berkshire Hathaway wettet Milliarden auf den Häusermarkt: So entwickeln sich die Aktien nach Abels erstem Mega-Deal (finanzen.ch)
|
04.05.26
|Berkshire Hathaway-Aktie tiefer: So lief das erste Quartal unter Leitung von Greg Abel (finanzen.ch)
|
01.05.26
|Ausblick: Berkshire Hathaway verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.03.26
|Negativserie bei Berkshire Hathaway: Aktie mit acht roten Tagen am Stück (finanzen.ch)
Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. A
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.