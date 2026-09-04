Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway verliert am Abend

Um 20:26 Uhr rutschte die Berkshire Hathaway-Aktie in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 759'638,30 USD ab. Das Tagestief markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 757'225,00 USD. Bei 757'225,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Berkshire Hathaway-Aktie belief sich zuletzt auf 62 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 806'102,81 USD. Gewinne von 6,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 698'027,00 USD erreichte der Anteilsschein am 23.04.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie liegt somit 8,83 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Berkshire Hathaway-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Berkshire Hathaway liess sich am 08.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 17'868,00 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 8'601,00 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 101.81 Mrd. USD gegenüber 92.52 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 02.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 33'247,81 USD je Berkshire Hathaway-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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