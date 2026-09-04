Berkshire Hathaway Aktie News: Anleger schicken Berkshire Hathaway am Nachmittag auf rotes Terrain

Um 16:28 Uhr ging es für die Berkshire Hathaway-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 759'287,94 USD. Zwischenzeitlich weitete die Berkshire Hathaway-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 757'225,00 USD aus. Bei 757'225,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Berkshire Hathaway-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 806'102,81 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2026). Mit einem Zuwachs von mindestens 6,17 Prozent könnte die Berkshire Hathaway-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.04.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 698'027,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Berkshire Hathaway-Aktie derzeit noch 8,07 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Berkshire Hathaway-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 08.08.2026 äusserte sich Berkshire Hathaway zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 17'868,00 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 8'601,00 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Berkshire Hathaway mit einem Umsatz von insgesamt 101.81 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 92.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,04 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.11.2026 erfolgen.

Experten taxieren den Berkshire Hathaway-Gewinn für das Jahr 2026 auf 33'247,81 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

Buffetts Kernsparte schwächelt - Was das für Berkshire-Anleger bedeutet

Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway

Nach Buffett-Ausstieg: Rekordgewinn beflügelt Nu Holdings-Aktie