Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway tendiert am Abend tiefer

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 703'000,00 USD. Der Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 701'500,00 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 707'800,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 58 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.

Am 03.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 812'855,00 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,63 Prozent könnte die Berkshire Hathaway-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 685'260,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 2,52 Prozent könnte die Berkshire Hathaway-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Berkshire Hathaway-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Berkshire Hathaway am 28.02.2026. In Sachen EPS wurden 13'349,00 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Berkshire Hathaway 3'200,00 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 94.23 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 89.73 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 03.08.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2028 einen Gewinn in Höhe von 33'368,90 USD je Berkshire Hathaway-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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