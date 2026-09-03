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03.09.2026 20:27:13

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway tendiert am Abend fester

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway tendiert am Abend fester

Die Aktie von Berkshire Hathaway zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Berkshire Hathaway legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 760'919,87 USD.

Berkshire Hathaway
614831.79 CHF -0.48%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr ging es für das Berkshire Hathaway-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 760'919,87 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 763'126,93 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 758'805,00 USD. Von der Berkshire Hathaway-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 50 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 806'102,81 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,94 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.04.2026 bei 698'027,00 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie 8,27 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Berkshire Hathaway-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Berkshire Hathaway am 08.08.2026. Das EPS lag bei 17'868,00 USD. Im letzten Jahr hatte Berkshire Hathaway einen Gewinn von 8'601,00 USD je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Berkshire Hathaway im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 101.81 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 92.52 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2026 veröffentlicht.

Experten gehen davon aus, dass Berkshire Hathaway im Jahr 2026 33'247,81 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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