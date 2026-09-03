Berkshire Hathaway Aktie 912499 / US0846701086
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
03.09.2026 16:29:00
Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester
Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 761'100,00 USD zu.
Die Berkshire Hathaway-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 761'100,00 USD. In der Spitze gewann die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 762'633,49 USD. Bei 758'805,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 21 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 806'102,81 USD. Dieser Kurs wurde am 11.08.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,91 Prozent könnte die Berkshire Hathaway-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.04.2026 bei 698'027,00 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Berkshire Hathaway gewährte am 08.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 17'868,00 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 8'601,00 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 101.81 Mrd. USD gegenüber 92.52 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Berkshire Hathaway am 02.11.2026 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Berkshire Hathaway im Jahr 2026 33'247,81 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie
Buffetts Kernsparte schwächelt - Was das für Berkshire-Anleger bedeutet
Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway
Nach Buffett-Ausstieg: Rekordgewinn beflügelt Nu Holdings-Aktie
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Berkshire Hathaway Inc. A
|
20:27
|Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway tendiert am Abend fester (finanzen.ch)
|
16:29
|Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway (finanzen.ch)
|
11.08.26
|Nach Buffett-Abschied: Michael Burry hält Berkshire Hathaway-Aktie nicht mehr für attraktive Anlage (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Berkshire Hathaway mit starkem Quartal unter Greg Abel - Aktie gefragt (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Berkshire Hathaway-Aktie: 13F-Filing voraus - Auf diese Aktien setzt Greg Abel (finanzen.ch)
|
14.07.26
|Berkshire Hathaway: Buffett spendet B-Aktien im grossen Stil - Gates-Stiftung erstmals aussen vor (finanzen.ch)
Analysen zu Berkshire Hathaway Inc. A
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester aus dem Handel -- DAX schliesst über 26'000er-Marke -- Wall Street stärker -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Donnerstag mit positiver Tendenz. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. An der Wall Street werden Zuschläge verbucht. An den Märkten in Asien ging es in unterschiedliche Richtungen.