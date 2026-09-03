Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Die Berkshire Hathaway-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 761'100,00 USD. In der Spitze gewann die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 762'633,49 USD. Bei 758'805,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 21 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 806'102,81 USD. Dieser Kurs wurde am 11.08.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,91 Prozent könnte die Berkshire Hathaway-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.04.2026 bei 698'027,00 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Berkshire Hathaway gewährte am 08.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 17'868,00 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 8'601,00 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 101.81 Mrd. USD gegenüber 92.52 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Berkshire Hathaway am 02.11.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Berkshire Hathaway im Jahr 2026 33'247,81 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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