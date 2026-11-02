Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway steigt am Nachmittag

Das Papier von Berkshire Hathaway konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 824'313,93 USD. Den Tageshöchststand markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 824'313,93 USD. Bei 814'822,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Berkshire Hathaway-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29 Stück gehandelt.

Am 23.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 824'765,16 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie liegt somit 0,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.04.2026 (698'027,00 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Berkshire Hathaway-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 08.08.2026 legte Berkshire Hathaway die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 17'868,00 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 21'413,00 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 101.81 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 94.97 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.02.2027 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Berkshire Hathaway-Aktie in Höhe von 33'507,91 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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