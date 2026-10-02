Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway legt am Nachmittag zu

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Berkshire Hathaway zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 752'994,40 USD. Den Tageshöchststand markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 754'982,22 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 750'000,00 USD. Zuletzt wechselten 10 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 806'102,81 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 7,05 Prozent Plus fehlen der Berkshire Hathaway-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.04.2026 bei 698'027,00 USD. Mit einem Kursverlust von 7,30 Prozent würde die Berkshire Hathaway-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Berkshire Hathaway-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Berkshire Hathaway liess sich am 08.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 17'868,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 8'601,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 101.81 Mrd. USD gegenüber 92.52 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Berkshire Hathaway am 02.11.2026 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Berkshire Hathaway im Jahr 2026 33'247,72 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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