Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway legt am Mittwochnachmittag zu

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 758'800,07 USD zu. Bei 759'949,97 USD erreichte die Berkshire Hathaway-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 755'385,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 25 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 806'102,81 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,23 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 23.04.2026 Kursverluste bis auf 698'027,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie 8,01 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Berkshire Hathaway-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 08.08.2026 hat Berkshire Hathaway in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 17'868,00 USD, nach 8'601,00 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Berkshire Hathaway 101.81 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 92.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 02.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 33'247,81 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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