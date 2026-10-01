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01.10.2026 16:29:00

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Donnerstagnachmittag Verlust reich

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Donnerstagnachmittag Verlust reich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Berkshire Hathaway. Die Berkshire Hathaway-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 744'791,51 USD ab.

Berkshire Hathaway
620783.18 CHF -0.75%
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Um 16:28 Uhr rutschte die Berkshire Hathaway-Aktie in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 744'791,51 USD ab. Die Berkshire Hathaway-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 744'500,22 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 747'000,00 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 19 Berkshire Hathaway-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 806'102,81 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.08.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.04.2026 bei 698'027,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Berkshire Hathaway-Aktie derzeit noch 6,28 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Berkshire Hathaway-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 08.08.2026 lud Berkshire Hathaway zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 17'868,00 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 8'601,00 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Berkshire Hathaway mit einem Umsatz von insgesamt 101.81 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 92.52 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 10,04 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 02.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 33'247,81 USD je Aktie in den Berkshire Hathaway-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Tischenko Irina / Shutterstock.com
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