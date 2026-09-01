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01.09.2026 20:27:13

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Dienstagabend in Rot

Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Dienstagabend in Rot

Die Aktie von Berkshire Hathaway gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Berkshire Hathaway-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 753'099,53 USD nach.

Berkshire Hathaway
612719.20 CHF 0.57%
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Die Berkshire Hathaway-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 753'099,53 USD. Im Tief verlor die Berkshire Hathaway-Aktie bis auf 753'099,53 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 757'628,59 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 35 Berkshire Hathaway-Aktien.

Am 11.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 806'102,81 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 23.04.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 698'027,00 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Berkshire Hathaway-Aktie mit einem Verlust von 7,31 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Berkshire Hathaway-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 08.08.2026 hat Berkshire Hathaway in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 17'868,00 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 8'601,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Berkshire Hathaway im vergangenen Quartal 101.81 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Berkshire Hathaway 92.52 Mrd. USD umsetzen können.

Am 02.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Berkshire Hathaway veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 33'247,81 USD je Aktie in den Berkshire Hathaway-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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