Berkshire Hathaway Aktie News: Berkshire Hathaway am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Berkshire Hathaway-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 758'018,72 USD. Kurzfristig markierte die Berkshire Hathaway-Aktie bei 758'139,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 757'628,59 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 5 Berkshire Hathaway-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 806'102,81 USD erreichte der Titel am 11.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 6,34 Prozent Plus fehlen der Berkshire Hathaway-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 698'027,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.04.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,91 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Berkshire Hathaway-Aktie.

Berkshire Hathaway-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Berkshire Hathaway gewährte am 08.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Berkshire Hathaway hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 17'868,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 8'601,00 USD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Berkshire Hathaway im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 101.81 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 92.52 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 02.11.2026 dürfte Berkshire Hathaway Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Berkshire Hathaway einen Gewinn von 33'247,81 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Berkshire Hathaway-Aktie

Buffetts Kernsparte schwächelt - Was das für Berkshire-Anleger bedeutet

Nach Warren Buffett: Auf diese Aktien setzt Berkshire Hathaway

Nach Buffett-Ausstieg: Rekordgewinn beflügelt Nu Holdings-Aktie