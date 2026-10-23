Berkshire Hills Bancorp öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Berkshire Hills Bancorp äusserte sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.73 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 42.11 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 323.8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 227.9 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch