Berkshire Hathaway: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Berkshire Hathaway hat am 08.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 17868.00 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Berkshire Hathaway noch ein Gewinn pro Aktie von 8601.00 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Berkshire Hathaway in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10.04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 101.81 Milliarden USD im Vergleich zu 92.52 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch